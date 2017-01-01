Bartın'da FETÖ/PDY davaları

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BARTIN (AA) - Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla bir araştırma görevlisi ile örgütün "kadınlardan sorumlu il imamı" olduğu öne sürülen şüphelinin yargılanmasına başlandı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu yargılanan ve Kanun Hükmünde Kararname ile açığa alınan Bartın Üniversitesi araştırma görevlisi Sedat Ertaş ile avukatı ve yakınları katıldı.

Ertaş, savunmasında, üniversite yıllarında örgütün yurtlarında kaldığını, bunun dışında örgütle herhangi bir bağlantısının olmadığını öne sürdü.

Mahkeme başkanının, telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" yüklendiğinin tespit edildiğini belirtmesi üzerine Ertaş, "Eşim, internete girerken yanlışlıkla indirmiş olabilir. Ben böyle bir program ne indirdim, ne de kullandım." diye konuştu.

Mahkemeye heyeti, sanık Ertaş’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, "ByLock" içeriğinin tespiti için duruşmayı erteledi.

- "Kadınlardan sorumlu il imamı"nın davası

Aynı mahkemedeki diğer duruşmaya, FETÖ’nün "kadınlardan sorumlu il imamı" olduğu iddia edilen ve "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Rukiye Çoban, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkemede tanıklık yapan R.Y, geçmiş dönemlerde örgütün sohbetlerine gittiğini ve Çoban'ı bu sohbetlerden tanıdığını söyledi.

Çoban’ın sohbetlerde hocalık yaptığını ve onu "kadınlardan sorumlu il imamı" olarak tanıdığını ileri süren R.Y, "Sohbetlerde AK Parti’ye oy vermememiz, zor durumda olan Bank Asya’ya para yatırmamız, gazete ve dergilere abone olmamız isteniyordu. İl sorumlusu olarak bildiğim Rukiye Çoban da gazete ve dergilere abone olmamızı istemişti." dedi.

Mahkeme başkanının, üzerine kayıtlı GSM hattında "Bylock" çıktığını belirtmesi üzerine Çoban, böyle bir program indirmediğini öne sürerek, "Çevremdeki insanlarla Wİ-Fİ için şifremi paylaşırdım. Üzerime kayıtlı GSM hattına 'ByLock' bu şekilde yüklenmiş olabilir." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, Çoban'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.