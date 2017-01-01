Fırtınanın fındık bahçelerinde yol açtığı zarar

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GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Erim Yaman, 9 Mayıs gecesi il genelinde yaşanan fırtınanın fındık bahçelerinde oluşturduğu hasarı tespit etmek amacıyla rapor hazırladıklarını söyledi.

Yaman, AA muhabirine, bir süre önce etkili olan fırtınanın bahçelerde zarara yol açtığını, ancak dün geceki fırtınada hasarının daha büyük olduğunu belirtti.

Ziraat odaları olarak ilçelerdeki hasarları tespit için bahçelerde çalışmalara başlanıldığını vurgulayan Yaman, "Her ilçede hasarın boyutu farklı. Fırtınanın şiddeti ilçe ilçe, hatta bölge bölge değişiyor. Bu nedenle de hasarların oranı da farklılık gösteriyor. Şu anda odalarımız ilçelerindeki tespitleri gerçekleştiriyor. Daha sonra ortaya çıkan sonuçları bir raporda toplayacağız. Bu raporu da çiftçinin zararının giderilmesi noktasında ilgililere teslim edeceğiz." dedi.

Hasarlarla ilgili bir oran veya sayı vermenin doğru olmayacağına işaret eden Yaman, "İlk yaptığımız gözlemlerde ciddi oranda hasar söz konusu. Çalışmalar tamamlandıktan sonra net bir şey söylemek mümkün. Şimdiden herhangi bir rakam veya oran vermek doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.

Yaman, TARSİM'e yoğun bir şekilde fırtına hasarı nedeniyle ihbarların yapıldığı bilgisini aldıklarını, üreticilerden vakit kaybetmeden bahçelerini kontrol etmelerini ve hasar varsa TARSİM'e bildirmelerini istediklerini de söyledi.

Fındığın fırtına hasarına karşı sigorta kapsamında olduğuna işaret eden Yaman, "Tarım sigortası yaptıran üreticimizin fırtınadan dolayı bahçelerinde hasar oluşması durumunda zararları TARSİM tarafından karşılanacak. Mağduriyet yaşamamış olacaklar. Ancak sigortası olmayan çiftçilerimizin zararları maalesef karşılanmayacak. Tarım sigortasının önemi işte bu günlerde ortaya çıkmakta." diye konuştu.