Kavgada birbirlerini yaralayan sanıklara hapis cezası

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada birbirlerini yaralayan 7 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık/müştekiler Z.P. ve A.K ile avukatları katıldı. Tutuksuz sanık/müştekiler S.A, S.T, M.Ç, S.Ç. ve B.U ise duruşmaya katılmadı.

Önceki celse savunmalarını yapan sanıklar Z.P. ve A.K, son sözlerinin sorulması üzerine suçsuz olduklarını, kendilerinin de mağdur olduğunu öne sürdü.

Mahkeme heyeti, "öldürmeye teşebbüsten" Z.P'ye 12 yıl 10 ay 15 gün ve 500 lira para cezası, A.K'ye ise 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verdi. S.A, S.T, M.Ç, S.Ç ve B.U. ise "yaralama ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 4 yıl 7'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

S.A, S.T, M.Ç, S.Ç. ve B.U, iş yerinde Z.P. ve arkadaşı A.K. ile tartışmış, çıkan kavgada 7 kişi birbirlerini silah ve bıçakla yaralamıştı.

