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Engelliler yağmura rağmen eğlendi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:54

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezince (SGM) Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen "Engelliler Şenliği", yağmura rağmen renkli görüntülere sahne oldu.

Kent Park'ta gerçekleştirilen etkinlikte, Sosyal Gelişim Merkezi ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi öğrencileri yaptıkları el işi tabloları ve resimleri açılan stantlarda sergiledi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, buradaki stantları gezdi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, burada yaptığı konuşmada, engellilerin ve yakınlarının, hayata tutunmalarında desteğin çok önemli olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak engellilerin eğitiminden iş ve mesleki rehabilitasyona, spordan ulaşıma, psikolojik ve sosyal desteğe kadar birçok problemine çözüm bulmaya çalıştıklarını ifade eden Yüce, "Sosyal Gelişim Merkezimizde düzenlediğimiz kurslarla engelli kardeşlerimizin yaşama tutunmalarına vesile oluyoruz. Beceri kursları, müzik kursları, sanat ve hobi kursları gibi sanatsal faaliyetlerimiz, ücretsiz taşıma hizmetimiz ile rehberlik ve danışmanlık hizmetlerimiz daha geniş kitlelere ulaşmaya devam etmektedir." diye konuştu.

"Engelsiz Sakarya" projesi çalışmalarından bahseden Yüce, "Engelsiz Kafe" projesiyle de engellilere fırsat verildiğinde en güzel şekilde çalışabildiklerini tüm topluma gösterdiklerini kaydetti.

Projelerinin ve hizmetlerinin birçok belediyeye örnek olduğuna işaret eden Yüce, "İnşallah yıl sonuna doğru da engelsiz yaşam merkezimiz hizmet vermeye başlayacak. Aynı heyecanla hizmetlerimizi sunmaya, gönüllerimizi kazanmaya devam etmek tek gayemiz. Rabbim yardımcımız olsun." diye konuştu.

Konuşmanın ardından, Büyükşehir Belediyesi SGM Engelsiz Hobi Kursları öğrencileri Kafkas halk oyunları gösterisi sundu. Daha sonra özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi öğrencilerinin şiir dinletisi, çeşitli sahne ve dans gösterileri ilgiyle izlendi.

Özel eğitim öğretmenlerinin sahne kenarında en az öğrencileri kadar heyecanlı olduğu görülen gösterilerde, SGM Engelsiz Hobi Kursları öğrencilerinin Karadeniz oyunları gösterisi ve Berat Kandili dolayısıyla söylenen ilahiler de yoğun alkış aldı.

Öte yandan yoğun yağmura rağmen engelliler ile ailelerin doyasıya eğlendiği etkinlikte öğrenciler, "Anneler Günü Kutlu Olsun" pankartı açtı.

Programın sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Toçoğlu, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi yöneticilerine çiçek takdim etti.

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