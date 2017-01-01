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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde (TÜ) öğretim üyesi ve öğrencilerinden oluşan Balkan Müzikleri Topluluğu, "Balkan ve Rumeli Müzikleri" konseri verdi.

TÜ Devlet Konservatuvarı Prof. Dr. Poyraz Ülger Salonu'nda, öğretim görevlisi şef Sela Can Dökmeci yönetiminde sahne alan topluluk üyelerinden oluşan orkestra, "Arabaya Taş Koydum, "Çalın Davulları", "Aman Bre Deryalar", "Bülbülüm Altın Kafeste" adlı eserleri seslendirdi.

Eserlerin öykülerinin de anlatıldığı konserde, hareketli şarkılarda izleyenler orkestrayla tempo tuttu.

Topluluk danışmanı ve TÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, burada yaptığı konuşmada, topluluk bünyesinde oluşturulan orkestranın ilk konserini verdiğini söyledi. Balkanları tarihi ve kültürüyle her anlamda yaşattıklarını aktaran Zafer, orkestranın ilerleyen günlerde Balkan ülkelerinde de konser verebileceğini belirtti.

TÜ Roman Dili Kültürü ve Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Özcan Aygün de Balkanların bir sevda olduğunu ifade etti. Balkanları hiçbir zaman unutmayacaklarını aktaran Aygün, soydaşların Türkiye'deki vatandaşların kardeşi olduğunu aktardı.

Balkan Dilleri Topluğu Başkanı Anıl Şentürk ise konserde Balkanlardan çıkan ezgilerin şarkılarla nakşedildiğini kaydetti.



