Siirt'in "mahrem imamları" Muğla'da yakalandı

MUĞLA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Siirt'teki "mahrem imamları" oldukları iddiasıyla aranan 2 zanlı, Muğla'nın Ortaca ilçesinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün "mahrem imamları" oldukları iddiasıyla 6 ay önce haklarında yakalama kararı çıkarılan V.K. ve eşi Ş.K'nin Ortaca'da olduğu ihbarı alındı.
Bunun üzerine Ortaca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2 aydır yürüttükleri çalışma sonucunda, şüphelileri ilçe merkezindeki caddede gözaltına aldı.
Zanlıların kaldıkları adres ve araçlarında yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Siirt'e sevk edildi.