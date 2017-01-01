ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hatay'da EXPO 2021 hazırlıkları

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:07
Hatay'da EXPO 2021 hazırlıkları

HATAY (AA) - "Medeniyet Bahçesi" temasıyla B1 kategorisindeki Botanik EXPO'sunu 2021 yılında düzenlemeye hak kazanan Hatay'a gelen EXPO yetkililerini Hatay Valisi Erdal Ata, makamında kabul etti.

Vali Ata, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) Başkanı Bernard Oosterom, Genel Sekreter Tim Briercliffe, yönetim kurulu üyeleri Kevin Chung ve Osman Bağdatlıoğlu'nu kabulünde yaptığı konuşmada, EXPO 2021'in Hatay'da yapılacak olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Hatay'ın yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yer olduğunu belirten Ata, şöyle konuştu:

"Bu organizasyonun Hatay'da yapılması hem ilimiz hem de ülkemizin tanıtımı için iyi bir fırsat olacaktır. Hatay yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bu medeniyetlerin izlerini taşıyan bir kentimizdir. Aynı zamanda çok kültürlü ve çok dinli bir kentimizdir. Müslümanı, Yahudisi, Hristiyanı yüzlerce yıl aynı çatı altında barış ve huzur içinde yaşamıştır ve yaşamaya da devam etmektedir. Aynı dine mensup insanların birbirlerini katlettiği bir dünyada farklı dine mensup insanların nasıl barış ve huzur içinde yaşadığının en iyi örneğidir Hatay."

Ata, "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla 2021 yılında düzenlenecek olan EXPO'nun, Hatay'ın markalaşmasına önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, bu süreçte her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

AIPH Başkanı Oosterom ise Hatay'da bulunmanın kendileri için büyük bir şeref olduğunu dile getirdi.

Oosterom, Hatay'ın 2021 yılının EXPO'sunu düzenleme konusunda inisiyatif alarak adım atmasından mutlu olduklarını kaydetti.

İLGİLİ HABERLER
Hatay'da kayıp kızın cesedine ulaşıldı
YEREL

HATAY'DA KAYIP KIZIN CESEDİNE ULAŞILDI
Reyhanlı'da başarılı öğrencilere ödül
YEREL

REYHANLI'DA BAŞARILI ÖĞRENCİLERE ÖDÜL
Motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı
YEREL

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE KASK DAĞITILDI
Reyhanlı'daki bombalı saldırılar
YEREL

REYHANLI'DAKİ BOMBALI SALDIRILAR

Minikler annelerine mektup gönderdi
YEREL

MİNİKLER ANNELERİNE MEKTUP GÖNDERDİ
Azez'deki ailelere sağlık taraması
YEREL

AZEZ'DEKİ AİLELERE SAĞLIK TARAMASI
Kore gazisi Mustafa Çörtük vefat etti
YEREL

KORE GAZİSİ MUSTAFA ÇÖRTÜK VEFAT ETTİ
Suriye'deki iç savaş
YEREL

SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞ
Büyükşehir Meclisinde &quot;kredi&quot; tartışması
YEREL

BÜYÜKŞEHİR MECLİSİNDE "KREDİ" TARTIŞMASI
Kırıkhan'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YEREL

KIRIKHAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 5 GÖZALTI
Çikolatalı trafik denetimi
YEREL

ÇİKOLATALI TRAFİK DENETİMİ
Hatay'da Nisan'da 4 bin 254 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
YEREL

HATAY'DA NİSAN'DA 4 BİN 254 YABANCI UYRUKLU ŞAHIS YAKALANDI
Hatay'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele
YEREL

HATAY'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE
Hatay'da bir haftada 2 bin 666 araç sürücüsüne ceza
YEREL

HATAY'DA BİR HAFTADA 2 BİN 666 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE CEZA
Erzin'de 434 kilo atık pil toplandı
YEREL

ERZİN'DE 434 KİLO ATIK PİL TOPLANDI
Hatay'ın 5 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'IN 5 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Aç karnına su içmenin faydaları!
SAĞLIK

AÇ KARNINA SU İÇMEK İÇİN 10 NEDEN!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!