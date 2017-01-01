Hatay'da EXPO 2021 hazırlıkları

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HATAY (AA) - "Medeniyet Bahçesi" temasıyla B1 kategorisindeki Botanik EXPO'sunu 2021 yılında düzenlemeye hak kazanan Hatay'a gelen EXPO yetkililerini Hatay Valisi Erdal Ata, makamında kabul etti.

Vali Ata, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) Başkanı Bernard Oosterom, Genel Sekreter Tim Briercliffe, yönetim kurulu üyeleri Kevin Chung ve Osman Bağdatlıoğlu'nu kabulünde yaptığı konuşmada, EXPO 2021'in Hatay'da yapılacak olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Hatay'ın yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yer olduğunu belirten Ata, şöyle konuştu:

"Bu organizasyonun Hatay'da yapılması hem ilimiz hem de ülkemizin tanıtımı için iyi bir fırsat olacaktır. Hatay yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bu medeniyetlerin izlerini taşıyan bir kentimizdir. Aynı zamanda çok kültürlü ve çok dinli bir kentimizdir. Müslümanı, Yahudisi, Hristiyanı yüzlerce yıl aynı çatı altında barış ve huzur içinde yaşamıştır ve yaşamaya da devam etmektedir. Aynı dine mensup insanların birbirlerini katlettiği bir dünyada farklı dine mensup insanların nasıl barış ve huzur içinde yaşadığının en iyi örneğidir Hatay."

Ata, "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla 2021 yılında düzenlenecek olan EXPO'nun, Hatay'ın markalaşmasına önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, bu süreçte her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

AIPH Başkanı Oosterom ise Hatay'da bulunmanın kendileri için büyük bir şeref olduğunu dile getirdi.

Oosterom, Hatay'ın 2021 yılının EXPO'sunu düzenleme konusunda inisiyatif alarak adım atmasından mutlu olduklarını kaydetti.