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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:11

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana karkas kesimin kilogramı en düşük 25,00 lira, en yüksek 27,50 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış Şekli

En düşük (TL)

 En Yüksek (TL)
Dana karkas kesim HMS 25,0027,50
Sığır karkas kesimHMS 22,00 25,00
Karaciğer HTS 20,00 25,70
Dil HTS 28,0028,00
YürekHTS 10,00 10,00
BöbrekHTS 5,00 5,00
BillurHTS 2,50 2,50
PöçHTS 12,00 12,00
BeyinHTS 5,00 5,00
Beyaz haşhaşHTS9,359,35


HTS: Hazır Tüccar Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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