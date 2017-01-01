Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana karkas kesimin kilogramı en düşük 25,00 lira, en yüksek 27,50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış Şekli
En düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Dana karkas kesim
|HMS
|25,00
|27,50
|Sığır karkas kesim
|HMS
|22,00
|25,00
|Karaciğer
|HTS
|20,00
|25,70
|Dil
|HTS
|28,00
|28,00
|Yürek
|HTS
|10,00
|10,00
|Böbrek
|HTS
|5,00
|5,00
|Billur
|HTS
|2,50
|2,50
|Pöç
|HTS
|12,00
|12,00
|Beyin
|HTS
|5,00
|5,00
|Beyaz haşhaş
|HTS
|9,35
|9,35
HTS: Hazır Tüccar Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili