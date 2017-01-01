Almanya'dan sağlık turizminde iş birliği çağrısı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BURSA (AA) - Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Ekonomi, Çalışma ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Stefan Rudolph, sağlık turizmi alanında yapılacak iş birliğinde Bursa'nın kendileri için en doğru partner olacağını bildirdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, BTSO'nun ev sahipliğinde Altıparmak Hizmet Binası'nda Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin yatırım toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında monuşan Rudolph, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Almanya'da sağlık turizmi konusunda çalışmalar gerçekleştiren tek eyalet olduğunu belirtti.

İki ülkenin mutlaka güçlü ve işlevsel bir ekonomik iş birliği oluşturması gerektiğini vurgulayan Rudolph, "Hayata geçirilen projeler ve kentin potansiyeli, sağlık turizmi alanında yapılacak işbirliği için Bursa'ya gelerek en doğru kararı verdiğimizi gösteriyor. Sizleri de eyaletimizde ağırlamayı ve işbirliği anlaşması gerçekleştirmeyi istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

BTSO Sağlık Konseyi Başkanı Mustafa Esgin, bin 500 yıllık termal kaynaklarıyla Bursa'nın bilinen ilk sağlık ve termal kentlerinden birisi olduğunu belirtti.

Roma İmparatoriçesi Theodora'dan Kanuni Sultan Süleyman'a birçok tarihi şahsiyetin Bursa'da şifa aradığını hatırlatan Esgin, "Ülkemizde sağlık turizmi artık stratejik bir hedef ve bir ülke politikası haline geldi. BTSO olarak bizler de Bursa'da sağlık turizminin geliştirilmesi noktasında önemli çalışmalara imza atıyoruz. Sağlık Serbest Bölgesi Projesi başta olmak üzere Kümelenme Projesi ve desteklediğimiz Medikal Termal Turizm Forumu, Bursa'da sağlık turizminin gelişimi açısından için büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Esgin, ülkeye sağlık turizmi kapsamında gelen ziyaretçilerin normal bir turiste göre 10 kat daha fazla döviz bıraktığına işaret ederek, "Bu veri sağlık turizminin ekonomik olarak ne kadar değerli olduğunu gözler önüne seriyor. Kentimizin sağlık turizmi alanındaki potansiyelinden daha fazla yararlanabilmek adına tanıtım çalışmalarına hız kazandırmalıyız. Alman misafirlerimizle ileride önemli işbirliklerine imza atabileceğimize inanıyorum." açıklamasında bulundu.