Engellilerin yaptığı eserler sergileniyor

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, zihinsel engelliler tarafından hazırlanan eserlerden oluşan el sanatları ve resim sergisi açıldı.

Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi ile Hüseyin Üster Özel Eğitim ve Uygulama Merkezinde eğitim gören engellilerin hazırladığı eserlerden oluşan sergi, kentteki bir alışveriş merkezinde açıldı.

Serginin açılışını yapan yapan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, AK Parti İl Başkanı Halil Uluay ve Kastamonu Sakatlar Derneği Başkanı Serhat Yolasığımazoğlu, eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kastamonu Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Tevfik Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergiyi Engelliler Haftası dolayısıyla açtıklarını söyledi.

Sergide iki kurumda eğitim gören engelliler tarafından hazırlanan 65 eserin bulunduğunu bildiren Demirci, farkındalık oluşturmayı amaçladıklarına işaret etti.

Engellilerin neler yapabildiğini göstermek istediklerini dile getiren Demirci, "Engelliler üzerine düşüldüğünde, emek harcandığında birçok şeyi yapabiliyor. Biz de halkımıza bunu göstermek istedik. Sergiye tüm halkımızı davet ediyoruz." dedi.

Demirci, serginin 2 gün açık kalacağını kaydetti.







