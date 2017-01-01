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Adana'da iş kazası sanıkları hakim karşısında

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:23

ADANA (AA) - Adana'da trafo kurulumu sırasında elektrik akımına kapılan elektrik ustası ile yanında çalışan işçinin ölümüyle ilgili haklarında 15'er yıl hapis cezası istenen 3 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Murat K, Serkan T. ve Nuri K, ölen elektrik ustası Şıho Fırat ile işçisi Mehmet Avcılı'nın yakınları ile tarafların avukatları katıldı.

Şirket yetkilisi Nuri K, hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek, taşeron olarak işi verdiğini, kendisinin bir kusurunun bulunmadığını savundu.

Murat K. da 9 yıldır elektrik teknisyeni olarak çalıştığını, olayda kusurunun bulunmadığını iddia etti.

Diğer meslektaşı sanık Serkan T. ile prosedürlere uygun olarak hareket ettiklerini aktaran Murat K, "İşe başlamadan önce Şıho'ya enerji kesme formunu imzalatıp enerjiyi kestik. Öncesinde gerekli kontrolleri yaptık, çalıştıkları süre içinde yanlarındaydık. İşleri uzayınca bekledik ama daha sonra başka bir yere gideceklerini söyleyerek işi sonlandırdılar. Biz de kendisine enerji verme formunu imzalattık. Sonrasında olay yerinden ayrıldık. Yaklaşık 10-15 dakika sonra enerjiyi verdik." diye konuştu.

Fırat'ın eşi Şükran Fırat ile Avcılı'nın eşi Rukiye ile ağabeyi İlyas Avcılı ise sanıklardan şikayetçi olup cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların kusur durumuna ilişkin her türlü şüphenin giderilmesi için dosyanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderilip İstanbul Teknik Üniversitesinde görevli elektrik-elektronik mühendisi ve iş güvenliği uzmanı öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi kurulundan kusur raporu aldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Özcan B. sulama amaçlı kendisine trafo kurulması için ilgili şirketi yetkilisi Nuri K. ile anlaşmış, iş ise elektrik ustası Şıho Fırat'a (51) verilmişti. Fırat ve yanında işçi olarak çalışan Mehmet Avcılı (34), 26 Eylül 2016’da merkez Yüreğir ilçesi Yalnızca Mahallesi'ndeki elektrik direğinde çalışma yaparken akıma kapılarak yaşamlarını yitirmişti. Olayda ihmali olduğu iddiasıyla 3 kişi hakkında dava açılmıştı.

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