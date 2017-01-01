Kadınlar istedi bisiklet sürme kursu açıldı

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MANİSA (AA) - Manisa'da, oğluna özenerek bisiklet kullanmayı öğrenmek isteyen 43 yaşındaki Şengül Karlı'nın yaptığı başvuru, çoğu 40 yaşın üzerinde 60 kadının bisiklet sürmeyi öğrenme hayalini gerçek kılacak kursa ön ayak oldu.

İhtiyaçlar ve vatandaşlardan gelen istekler doğrultusunda her yıl çok sayıda meslek, beceri ve sanat kursu düzenleyen Yunusemre İlçe Halk Eğitim Merkezi, ilk kez bisiklet sürme kursu açtı.

Çocukluk yıllarında bisiklet kullanmayı öğrenme imkanı olmayan ancak anne olduktan sonra oğlunun bisiklet kullanmaya başlamasıyla öğrenmek için girişimde bulunan Şengül Karlı, halk eğitim merkezine bu isteğini iletti. Karlı'nın kabul edilen bu talebi kendisi gibi çok sayıda kadına hayallerini gerçekleştirme fırsatı sundu.

- Yürüyüş parkurunda eğitim

Halk eğitim merkezinin arkasındaki yürüyüş parkuru eğitim alanı olarak belirlendi ve kurs açıldı. Kursa katılan kadınlar, bisiklet antrenörü Erhan Azat'ın eğitimenliğinde bisiklet kullanmaya başladı.

Çoğu 40 yaşın üstünde, kimi ev hanımı kimi çalışan kadınlar, pedalları sökülmüş bisikletlerde denge eğitimi alarak işe başladı. Günde 3 saat kurs gören kadınlar ilk 3 gün sonunda bisikletle ilerlemeye başlamanın sevincini yaşadı.

- Kısa sürede 3 sınıf oluştu

Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aynur Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bisiklet sürme kursunun şu ana kadar açtıkları en ilginç kurslardan olduğunu belirtti.

Şengül Karlı'nın girişimleriyle bir araya gelen bir grup ev hanımı ve çalışan kadının başvurusu üzerine bisiklet sürme kursu açtıklarını ifade eden Özdemir, "Talep kısa sürede arttı, 3 ayrı kurs açacak kadar kursiyerimiz oldu." dedi.

- Çalışan kadınlara özel düzenleme

Eğitmenlik yapan bisiklet antrenörü Erhan Azat da kursun toplam 128 saat sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Hiç bisiklet kullanmasını bilmeyenler günde 3 saat olmak üzere 3 gün içinde bisiklet sürmesini öğrenebiliyor. Çalışan kadınlarımıza yönelik kurslarımızı mesai saatleri sonrasında veriyoruz. Amacımız bu sporu yaygınlaştırmak ve Manisa'da bir bisikletli grubu oluşturmaktır. Son dönemde trafikte iyice yoğunlaşma var buna alternatif olarak herkesi bisiklet kullanmaya davet ediyoruz."

- "Hayalimi gerçekleştiriyorum"

Talebiyle kurs açılmasını sağlayan Şengül Karlı, bisiklet kullanmayı bilmediğini, oğlunun bisiklet kullanmasının çok ilgisini çektiğini belirterek, açılan kursla hayalini gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Bu kursla aynı zamanda kendisi gibi çok sayıda kişi olduğunu da fark ettiğini ifade eden Karlı, şunları söyledi:

"Sağlık ve ulaşım adına daha önce hiç bilmediğimiz bisiklet sürmeyi öğreniyoruz. Şu an yavaş yavaş öğrenmeye başladık, bundan sonra trafik sıkıntısı nedeniyle artık bisikletle işe gidip gelmeyi düşünüyorum. Böylece trafik sorunu ve park sorunundan kurtulacağız. Bunun yanında sağlık açısından kilo vermek istiyoruz."

Kursa katılan kadınlardan 41 yaşındaki Şefika Derin de bisiklet sürme hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirterek, "Anladım ki bisiklet sürmenin yaşı yok çünkü bisiklet sürmek de bir spor. Onun için tüm bayanları bisiklet sürmeye davet ediyorum." dedi.