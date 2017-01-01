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Darbe girişimini yakma sanatıyla ahşaba işledi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:28

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta ahşap yakma usta öğreticisi Ceyhan Öcal, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı Türk halkının gösterdiği kahramanlığı yakma sanatıyla ahşaba işledi.

Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen ahşap yakma kursuna katılan 12 kursiyer, bu teknik ile ahşabı süslüyor. Kursiyerler, başta Yozgat’ın tarihi mekanları olmak üzere çeşitli resim ve fotoğrafları yakma sanatıyla ahşaba işliyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Sadık Şenol, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle ev hanımlarının ahşap yakma sanatına ilgisinin fazla olduğunu söyledi.

Kadınların hem boş zamanlarını değerlendirdiğini hem de bir sanat öğrendiğini dile getiren Şenol, "Kursiyerler burada yaptıkları tabloları hediye olarak veriyor veya satış yaparak ev ekonomisine katkı sağlıyor." dedi.

Şenol, kursiyerlerin Yozgat’ın tarihi mekanlarını yakma sanatıyla tablo haline getirerek şehrin tanıtımına katkı sağladığını, bunun dışında 15 Temmuz'daki darbe girişimini unutturmamak için de çalışmalar yapıldığını aktardı.

Usta öğretici Ceyhan Öcal da Türk halkının 15 Temmuz’da büyük kahramanlıklar gösterdiğini, bu kahramanlıkları unutturmamak için 15 Temmuz’un önemli figürlerini yakma sanatıyla tabloya işlediğini ifade etti.

Kurs, 22 Haziran'a kadar devam edecek.

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