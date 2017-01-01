Rize'deki fuhuş operasyonunda 5 tutuklama

RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 44 kişiden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen K.Y, A.B, C.E, E.K. ve B.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ardeşen ilçesinde 8 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 28'i yabancı uyruklu olmak üzere, 30'u kadın 44 kişi gözaltına alınmış, yabancı uyruklu kadınlar, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmişti.