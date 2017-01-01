ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / RİZE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Rize'deki fuhuş operasyonunda 5 tutuklama

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:30

RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 44 kişiden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen K.Y, A.B, C.E, E.K. ve B.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ardeşen ilçesinde 8 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 28'i yabancı uyruklu olmak üzere, 30'u kadın 44 kişi gözaltına alınmış, yabancı uyruklu kadınlar, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmişti.

İLGİLİ HABERLER
Rize'de MOBESE'ye yansıyan trafik kazaları
YEREL

RİZE'DE MOBESE'YE YANSIYAN TRAFİK KAZALARI

Rize'de şiddetli rüzgar
YEREL

RİZE'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR

İkizdere'de muhtarlar SİT istemiyor
YEREL

İKİZDERE'DE MUHTARLAR SİT İSTEMİYOR
Arıcılar mevsimden umutlu
YEREL

ARICILAR MEVSİMDEN UMUTLU
ÇAYKUR'a işçi alımı için başvurular başladı
YEREL

ÇAYKUR'A İŞÇİ ALIMI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Aç karnına su içmenin faydaları!
SAĞLIK

AÇ KARNINA SU İÇMEK İÇİN 10 NEDEN!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!