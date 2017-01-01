"Darbe girişimi gecesi darbeci komutanın yanına gitmiş"

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, destek amacıyla İstanbul'a gitmek için 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 15 tutuklu eski askeri personelin yargılanmasına devam ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak'ın da aralarında olduğu 15 tutuklu sanık, Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulundu.

Öğle arasının ardından devam eden duruşmada, tutuklu sanık İl Jandarma Komutan Vekili Mehmet Metin Omur'un savunması alındı.

Savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddeden Omur, hiçbir terör örgütü ile bağının bulunmadığı öne sürdü.Omur, 9-16 Temmuz tarihlerinde İl Jandarma Komutanlığına vekalet ettiğini aktararak, darbe girişiminin yaşandığı gece resmi mesajlaşma kanalıyla gelen "sıkı yönetim emri"ni görerek, bilgi almak amacıyla 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı eski tuğgeneral Bekir Koçak'ın yanına gittiğini söyledi.Gelen sıkı yönetim emrini işleme koymadığını ifade eden Omur, ''O gece hiç kimse darbenin başarılı ya da başarısız olunacağına dair bir tahminde bulunamaz. Kalkışmanın olacağını ön görmem, il jandarma komutanının izne ayrılmasını sağlamam mümkün değildir. Olay tarihinde jandarma komutanı görevinin başında olsaydı, bana vereceği emirlere göre hareket edecektim. Jandarma Genel Komutanlığı ve Edirne Jandarma Komutanlığını arayana kadar, gelen sıkı yönetim emrinin kanunsuz bir emir olduğu yönünde hiçbir bilgi gelmedi. Tugay komutanlığına talimat ya da icazet almak maksadıyla değil, bilgi almak maksadıyla gittim. Tugay komutanlığına gitmemden dolayı darbeci ilan edildim. Sorgulanacak tek hareketim, tugay komutanlığına bilgi almak için gitmemdir.'' diye konuştu.

Omur, tugay komutanlığına gitmeden önce ve gittikten sonra darbe girişimiyle ilişkilendirilecek hiçbir söyleminin ya da eylemim olmadığını ileri sürdü.

Bir üstüne danışmak için tugay komutanlığına gittiğini savunan Omur, şunları kaydetti:

''Herkes bilir ki böyle durumlarda rütbece büyüğe danışmak en doğal davranıştır. Tugay komutanının odasına girdim kendisine sıkı yönetim emrini bilgisi olup olmadığını sordum. Koçak bana evraktan haberi olmadığını, yeni gördüğünü ve inceleyeceğini söyledi. Ben de sayın valimizin kriz merkezinde beni beklediğini ifade ederek tugaydan ayrıldım. Evrakta Bekir Koçak'ın sıkı yönetim komutanı olduğunu görmüştüm. Kırklareli Valisi Esengül Civelek'in aramalarını açmamamda herhangi bir kastım yoktur. Makam telefonundan çok fazla arama gelmediği için dikkat etmemiştim. Cevap vermemem, tamamen aramaları fark etmememdir. Vali hanım, geç kaldığımı ve nerede olduğumu sordu. Ben de 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına sıkı yönetim emri hakkında bilgi almaya gittiğimi söyledim.''