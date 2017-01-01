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"Gizli bilgileri cevşende saklamış"

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:34

KİLİS (AA) - Kilis'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) jandarma yapılanmasına yönelik hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık İhsan Türk, örgütün sözde "askeriye abisi"nin kurum hakkındaki gizli bilgilerin yer aldığı flaş belleği, cevşeninde sakladığını belirtti.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik 8'i tutuklu 9 sanık hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis talep edilen iddianamede, Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, örgütün Kilis'te askeriyeden sorumlu "abisi"nin, "Selçuk" kod adlı Ali Mavzer olduğu kaydedildi.

FETÖ'nün özellikle asker yapılanmasında gizliliğe büyük önem verdiğine değinilen iddianamede, şüphelilerin asker olmaları nedeniyle aynı toplantılara katılmadıkları ve birbirleriyle iletişime geçmedikleri, sadece "abi"yle ankesörlü telefon aracılığıyla görüştüklerine değinildi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık eski astsubay İhsan Türk, örgütle 2004 yılında dershanelerine gittiği sırada tanıştığını ve evlerinde kaldığını, jandarma okulunu kazandıktan sonra da Kilis'e tayininin çıktığını anlattı.

Bu süreçte gittiği her ilde kendisinden sorumlu kişilerle görüştüğünü, Kilis'te de gerçek ismi Ali olan "Selçuk" kod isimli kişiyle görüştüğünü ifade eden sanık, bu kişinin alay komutanlığında ne olursa kendisine haber vermesini istediğini kaydetti.

Kendisinden jandarma personeliyle ilgili bilgiler istediğini savunan Türk, ifadesinde şunlara yer verdi:

"Selçuk abinin kendisine ait bir tablet, bir telefonu, bir de dizüstü bilgisayarı vardı. Benim yanımdayken boynuna asılı cevşeni çıkarıp açar, içinde bulunan parmak ucu kadar çipi bilgisayara takardı. İki aşamalı uzunca şifreyi yazarak sisteme giriş yapardı. Bana 'bu çipi başka bilgisayara takarsan içindeki bilgileri siler ve göstermez' dedi. Çipte, Kilis İl Jandarma Komutanlığında görev yapan tüm personelin bilgilerinin yer aldığını, hatta gizli bilgilerin bulunduğunu söyledi."

- Yol kontrolünde çipi yutacaktı

Selçuk isimli şüphelinin haftada bir gün Gaziantep'e gittiğini aktaran tutuklu sanık Türk, bu kişinin bir keresinde yol uygulamasında polis tarafından durdurulduğunu, çok korktuğunu neredeyse çipi yutacağını kendisine anlattığını kaydetti.

Selçuk isimli kişinin kendilerini deşifre etmemeleri konusunda sık sık uyarılarda bulunduğunu ifade eden Türk, "Kendinizi deşifre etmeyin, günü geldiğinde sana görev verildiğinde hakkıyla yerine getir. Bulunduğun yerin önemsiz olduğunu düşünme, gün gelir sen de bize yardım edersin. Ergenekon davasında kozmik odanın kapısının altında bir evrak bulundu, o evrakın yerini bir astsubay söylemişti." dediğini aktardı.

Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı belirlenen aralarında İhsan Türk'ün de bulunduğu 8'i tutuklu 9 sanığın yargılanmasına Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde önümüzdeki günlerde başlanacak.

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