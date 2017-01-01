Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Kemal Babacan (42) idaresindeki 07 Z 6144 plakalı otomobil, Göynük Mahallesi Kemer-Antalya karayolunda, Kazım Ardıç (58) yönetimindeki 07 EJJ 53 plakalı otomobille çarpıştı.
Araçta sıkışan Babacan, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralanan Babacan, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kemer Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.