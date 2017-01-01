Yöresel lezzet fuarı açılışı 30 metrelik kebapla yapıldı

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ADANA (AA) - Adana'da TÜYAP Adana Fuarcılık AŞ tarafından düzenlenen "Çukurova Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı"nın açılışı dolayısıyla 30 metrelik kebap yapıldı.

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarın açılışı öncesinde tecrübeli ustalardan oluşan 20 kişilik ekip, önceden sinirinden ayrılan erkek kuzu etini "zırh" diye tabir edilen büyük bıçakla kıyma haline getirdi.

Özel olarak hazırlanan şişle mangalda pişirilen 30 metrelik kebap, açılış sırasında ziyaretçilere ikram edildi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı konuşmada, sektörel canlılığın pazara çıkış yollarından birisinin fuarlar olduğunu söyledi.

Demirtaş, Çukurova'da gıda sektörünün geçmiş yıllara oranla daha stratejik bir yol izleyeceğini ifade ederek, "Fuarın oluşturacağı çekim gücü Adana'mızı ulusal ve uluslararası ölçekte cazibe merkezi haline getirecektir. Fuarın gelenekselleşmesi için bütün çabamızla ve paydaşlarımızla var gücümüzle çalışacağız." dedi.

TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdürü Cihat Alagöz de düzenlenen fuarın, tarihten gelen yemek kültürlerinin yaşatılmasına önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

Alagöz, Çukurova'nın, verimli topraklarının yanı sıra yemek turizmiyle de adından sıkça söz ettirdiğini belirterek, "Adana'mız, kebabı, şalgamı ve içli köftesiyle Türkiye'nin olduğu kadar dünyanın da dikkatini çekiyor. Anadolu mutfağımızın lezzetlerinin bir araya geleceği fuarımızda 5 gün boyunca yöresel lezzet resitali sunulacak. Fuar Çukurova'daki yemek turizmini canlandırmak için önemli bir adım olacak." ifadesini kullandı.

Adana Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Adana Organize Sanayi Bölgesi, KOSGEB ve Çukurova Fuarcılık AŞ'nin de destek verdiği organizasyon 14 Mayıs’a kadar sürecek.