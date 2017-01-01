"ByLock" kullanıcısı hakim adayının tahliye isteğine ret

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istenen hakim adayının yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Mehmet Kaya ile avukatı hazır bulundu.
Kaya savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.
Sağlık sorunları yaşadığını ileri süren Kaya, tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, telefonunda örgütün kriptolu mesajlaşma programı "ByLock" tespit edilen Kaya'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.