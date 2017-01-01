Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Alper'in kazada ölmesi

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DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförünün trafik kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin, "Çok kıymetli başsavcımızı gerçekten iyi bir hukuk adamını, iyi bir devlet adamını kaybettik. Üzüntümüz çok büyük. Hem Denizli olarak hem Türk milleti olarak başımız sağ olsun." dedi.

Altıparmak, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Başsavcı Alper'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"İyi bir devlet adamını kaybettik. Üzüntümüz çok büyük. Hem Denizli olarak hem Türk milleti olarak başımız sağ olsun. Maalesef orada şoförü de kaybettik. Koruma polisi iyi, bir sıkıntısı yok. Kazaya karışan kamyon maalesef 'Dur' uyarısına uymadan daha doğrusu oradaki levhaya uymadan tali yoldan çıkıp başsavcımızın makam aracı ile çarpıştılar. Bu kaza sonucunda şoför, kaza yerini terk etmiş ancak güvenlik güçlerimiz kendilerini buldular."

- Şoförün ehliyetine "alkolden" el konulmuş

Kazaya karışan kamyon şoförünün ehliyetine 2019 yılına kadar el konulduğunu söyleyen Altıparmak, "Maalesef ehliyeti dahi yok. Alkolden ehliyetine iki yıl el konulmuş, 2019'a kadar. Böyle bir kazayı bize yaşattı. Bu üzüntüyü aileye yaşattı. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Gazetecilerin, "Suikast olabilir mi?" sorusu üzerine Altıparmak, şunları ifade etti:

"Onun detaylarını adli makamlara intikal edecek, oradan alırsınız, değerlendirirsiniz. Değil arkadaşlar. Şu anda ilk değerlendirme bu. Açık söyleyebiliriz ki her gün gittiği bir yol değil başsavcımızın. Malumunuz olduğu sürece cezaevine giderken ve tali olarak zaman zaman kullandığı bir yol. Dediğim gibi bu da rutin bir gidiş güzergahı değil. Olaya baktığımız zaman takip söz konusu değil, bir kaza. Değerlendirmemiz bu şekilde. Daha sonra olay detaylandıktan sonra sizlerle paylaşacağız."

Altıparmak, Alper için yarın saat 09.30'da adliye önünde tören düzenleneceğini, törenin ardından başsavcının cenazesinin ailesinin karar vereceği yere defnedileceğini belirtti.



