Adana'daki FETÖ/PDY davası

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ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan ikisi tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Oğuzhan Gökdeniz ve Orhan Çoban, tutuksuz sanıklar Harun Köse ve Beyazıt E. ile avukatları katıldı.

Duruşmada kimlik tespitlerinin ardından sanık savunmalarına geçildi.

Tutuklu sanık Gökdeniz üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia etti.

Gökdeniz, örgütle bağlantılı Cihan Haber Ajansında çalıştığı için pişman olduğunu belirterek, "Başıma bunların geleceğini bilseydim kesinlikle burada çalışmazdım. Çalıştığım süre zarfında kapatılan Burç Okullarının haberini yaptım. Bank Asya'yı faizsiz bankacılık için tercih ettim. 2009 yılında sohbet toplantılarına katıldım. Bu toplantılarda dini konular konuşuluyordu. ByLock programının yüklemedim ve kullanmadım. Çok pişmanım." diye konuştu.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

İddia makamı, tutuksuz Harun Köse'nin üzerine atılı suçun niteliği, etkin pişmanlık gösteren beyanlarının gerçeği yansıtmadığı, kuvvetli suç şüphesini gösterir delillerin bulunması nedeniyle tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti de Köse'nin tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.