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Hakkari'de terör operasyonu

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:06

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yol kenarına patlayıcı tuzaklamaya çalışan teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda Çukurca'nın Karataş-Üzümlü mevkisinde yol kenarına el yapımı patlayıcı tuzaklamaya çalışan 3 terör örgütü mensubunun tespit edildiği bildirilen açıklamada, "Görevlilerimizce yapılan top atışında bir bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Arama tarama faaliyeti esnasında yol kenarında tespit edilen el yapımı patlayıcı usulüne uygun imha edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın sürdüğü kaydedildi.

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