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Sakarya'daki terör davası

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:07

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, "silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye olmak" ve "çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, depolamak ve ihraç etmek" suçlamasıyla haklarında dava açılan Irak uyruklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Irak uyruklu Ayman Madani Abood Abood, Batban Thamer İbrahim Almarie, Thamer İbrahim Merie Almarie ve Mohammed Dawood Salman Al-Guburi katıldı.

Sanık Thamer İbrahim Merie Almarie, tercüman vasıtasıyla yaptığı savunmasında, terör örgütü DEAŞ'e üye olmadığını savundu.

Irak'ta demircilik işiyle uğraşırken DEAŞ'tan kaçarak bütün ailesiyle Türkiye'ye geldiğini belirten Almarie, "Kardeşim ve oğlu DEAŞ'a karşı operasyonlara katıldı. DEAŞ beni bulsa kardeşimden dolayı yaşatmaz. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Sanık Batban Thamer İbrahim Almarie de babası Thamer İbrahim Merie Almarie ile DEAŞ'tan kaçarak Türkiye'ye geldiklerini ve suçlamaları kabul etmediklerini belirtti.

Diğer sanık Ayman Madani Abood Abood ise hakkındaki "silahlı terör örgütü DEAŞ üyeliği" suçlamasını kabul etmediğini ifade ederek, "Türkiye'de ikinci el telefon almıştım. Müstehcen fotoğraflar oradan kalmış olabilir, ben yüklemedim. Telefondaki DEAŞ ile ilgili görüntüleri de ben yüklemedim. Benden önce yüklenmiş olabilir. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Sanık Mohammed Dawood Salman Al-Guburi de "silahlı terör örgütü DEAŞ üyeliği" suçlamasını kabul etmediğini dile getirerek, "Telefonu Irak'tan ikinci el olarak almıştım. Telefondaki müstehcen görüntüleri ben yüklemedim. Suçlamaları kabul etmiyorum." diye konuştu.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, gizli tanığın sanıkların bulunmadığı bir duruşmada mahkeme heyetince dinlenmesini, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Gizli tanığın sanıkların bulunmadığı sırada dinlemesine, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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