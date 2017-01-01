Sosyal medyada terör örgütü propagandasına hapis cezası

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, sosyal medyada terör örgütü DHKP-C'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklu bulunan sanık Gökhan Gedik ile avukatı Yüksel Genç katıldı.



Kimlik tespitinin yapılması ve iddiaların hatırlatılmasının ardından söz verilen Gedik, üzerine atılı suçu reddederek, iddianamede belirtilen Facebook adresinin kendisine ait olduğunu söyledi.

Bir fabrikada işçi olarak çalıştığını ve Facebook'ta fazla zaman geçiremediğini ifade eden Gedik, buradan bazı paylaşımlar yaptığının doğru olduğunu kaydetti.

Gedik, iddia olunan paylaşımları yapıp, yapmadığını bilmediğini dile getirerek, "Ben sadece başkalarının yazdığı şeyleri paylaşıyorum. Hiçbir şekilde kendim yazmadım. Yorum yapmadım. Paylaşımlarımda kimseye hakaret söz konusu değildir." şeklinde konuştu.

Sanık avukatı Genç de sanığın suç işleme kastı ve terör örgütlerinin suç içeren eylemlerini meşru gösterme durumu olmadığını anlatarak, tahliyesini istedi.

Daha sonra esas hakkındaki mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden aynı suçu işleme kararının icrası kapsamında farklı tarihlerde birden çok şekilde terör örgütü DHKP-C'nin şiddet, cebir içeren yöntemlerini övücü ve teşvik edici paylaşımlar yapmak suretiyle örgüt propagandasını yaptığı, böylelikle üzerine atılı suçu işlediği tüm yargılama kapsamında anlaşılan sanığın 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 7/2, Türk Ceza Kanunun 43/1, 53, 63. maddeleri gereğince cezalandırılmasını talep etti.



Sanığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, verilen ceza miktarı ve tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak sanığın tahliyesine karar verdi.