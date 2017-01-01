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Muharrem Usta'ya plaket

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:13


TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta'ya şehit kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün vasiyetinin Gençlerbirliği maçında yerine getirilmesinin ardından teşekkür plaketi verildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Artvin Trabzonlular Derneği Başkanı Ahmet Külekçi, hem kendi derneği hem de Mardin Trabzonsporlular Derneği Başkanı İbrahim Aydın adına başkan Muharrem Usta'ya birer plaket takdim edildiği belirtildi.

Aynı zamanda organizasyon koordinatörü olan Külekçi, başkan Usta'ya teşekkür ederek, "Bu hayalin gerçekleştirilmesinde Trabzonspor Kulübünün katkıları çok büyüktü. O çocuklar ilk kez Trabzon'a geldi. Yeni stadımızda ilk kez maç izlediler. Çok güzel duygularla buradan ayrıldılar." ifadelerini kullandı.

Usta da şehit kaymakamın hayalinin kendileri için vasiyet olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hem öğrenci kardeşlerimizi hem de ailesini ve çocuğunu ağırlamaktan büyük gurur duyduk. Mardinli kardeşlerimiz buradan çok güzel duygularla ayrıldılar. Bu kardeşliğimizi daha da pekiştireceğiz."

İçişleri Bakanlığınca Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen ve 10 Kasım 2016'da makam odasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda şehit düşen Kaymakam Safitürk'ün hayali İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla başlatılan proje sonucunda gerçekleştirilmişti.

Şehit Kaymakam Safitürk'ün, Kızıltepe Trabzonsporlular Derneğini ziyareti sırasında anı defterine, hayalinin bir grup öğrenciyi Mardin'den Trabzon'a getirerek maç izlettirmek olduğundan yola çıkılan proje kapsamında, Derik, Kızıltepe, Nusaybin, Artuklu ve Yeşilli ilçelerinden 13-18 yaş arası 65'i kız 140 öğrenci ile 12 öğretmenin yer aldığı kafile Trabzon'a, gelerek 29 Nisan'da Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmayı Medical Park Arena'da izlemişti.

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