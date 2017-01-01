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Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası'na doğru

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:27

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi himayesinde gerçekleştirilecek Uluslararası Sakarya Dağ Bisikleti Kupası (MTB Kupası Class 1) yarışları 14 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Orhan Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, MTB Kupası yarışlarının "Sağlıklı Bir Gelecek İçin Pedal Çevir" temasıyla Sakarya Üniversitesi Kampüsü'nde gerçekleştirileceğini belirtti.

Sakarya'nın uluslararası alanda önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağını vurgulayan Bayraktar, bu organizasyonun şehrin tanıtımına ve spor kültürünün gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına işaret etti.


- Seyircilere çekilişle 50 bisiklet hediye edilecek


Organizasyonun 11.00'de başlayacağını ve TRT Spor kanalı tarafından 12.00-13.45 saatlerinde canlı olarak yayınlanacağını aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Pazar günü bizimle olacak seyircilerimize sürprizlerimiz olacak. Sakarya Üniversitesi Kampüsü'ne gelen seyircilerimize çekilişle 50 bisiklet hediye edilecek. Bunun yanı sıra firmalar bisikletle ilgili başka hediyeler de verecek. Yarışlara 13 ülkeden yaklaşık 200 sporcu katılacak. Bisikletçilerin organizasyonda aldıkları puanlar dünya bisiklet şampiyonası ve olimpiyatlara katılım noktasında geçerli olacak. Bu organizasyon C1 olarak adlandırılan dünyanın en üst klas organizasyonları arasında yer alıyor."


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