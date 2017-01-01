9. Kocaeli Kitap Fuarı'na doğru

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Kocaeli Kitap Fuarı'nda iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay tarafından "Anne ve Çocuk Beslenmeleri" konulu söyleşi gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu fuar kapsamında 14 Mayıs'ta Anneler Günü'nde, Prof. Dr. Canan Karatay tarafından "Anne ve Çocuk Beslenmeleri" konulu söyleşi yapılacak.

Söyleşi programına katılan annelere, özel olarak hazırlanan ninni CD'si hediye edilecek.

- Kitapseverlere ücretsiz ulaşım imkanı

Kitapseverlerin fuara ulaşımı için ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. Kitap fuarı boyunca 10.30-19.30 saatlerinde birer saat aralıklarla otogardan kalkan araçlar, yolcu taşıyacak.

Fuar merkezinden 10.30-21.30 saatlerinde yine birer saat arayla hareket edecek servisler, otogara kadar hizmet verecek. 13-21 Mayıs tarihlerinde KOÜ Umuttepe Kampüsü'nden servis araçları 10.00-20.00 saatlerinde saat başı hareket edecek.

Büyükşehir Belediyesinin ring otobüsleri, fuar merkezinde Umuttepe Kampüsü'ne gidecek öğrencileri 11.00-21.30 saatlerinde taşıyacak"

- Çocuklar için güvenli alan

Fuarı ziyaret eden ailelerin çocuklarını bırakabilmeleri için KO-MEK tarafından 200 metrekarelik alan oluşturuldu. Aileler, çocuklarını buradaki görevlilere bırakarak stantları rahatça gezebilecek.

Özel olarak hazırlanan alana bırakılan çocuklar; halka atma, hulahop, yüz boyama, ip atlama, boyama gibi aktivitelere katılarak vakit geçirebilecek.

AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu 9. Kocaeli Kitap Fuarı, Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde 13 Mayıs'ta kapılarını açacak. Fuar, 21 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.