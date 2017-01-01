Kardeş Halisdemir ağabeyini anlattı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KAYSERİ (AA) - 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, ağabeyini anlattı.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesince (İİBF), fakültenin konferans salonunda düzenlenen "15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir" konulu programda konuşan Halisdemir, çiftçi bir ailenin çocuğu olan ağabeyinin zor şartlar altında okuduğunu söyledi.

Bazen keçi peyniri ve kuru soğanla 3 gün geçirdiklerini ifade eden Soner Halisdemir, babasının çiftçilik yaptığını, kısa süre önce hayatını kaybeden annesinin ise halı ve kilim dokuyarak evlerinin geçimine katkıda bulunduğunu belirtti.

Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde yaşayan ağabeyi Ömer Halisdemir'in hem çobanlık yaptığını hem de Niğde'de liseye devam ettiğini aktaran Halisdemir, "Asker olmayı çok istiyordu ve sonunda da oldu. Ülkemiz üzerine geçmişten bu yana hep oyunlar oynanmıştır. Akrabasına bile tarla sattırmaya razı olmayan Ömer Halisdemir, sana bu vatanı teslim eder mi? 15 Temmuz'da bu yüce millet, kahraman şehitlerimiz, gazilerimiz, yiğit Başkomutanımız bu yiğitliği yapmasaydı, bugün biz ya IŞİD'in ya PYD'nin elindeydik ya da NATO'nun emrindeydik. Ama şükür ki gazilerimiz, aziz Türk milletimizin sayesinde bugün buradayız." diye konuştu.

Soner Halisdemir, 15 Temmuz kahramanı ağabeyinin görev yaptığı yerleri ve aldığı kursları da öğrencilerle paylaştı.

Ağabeyinin askerlik göreviyle ilgili hiçbir bilgiyi ailesiyle ve yakınlarıyla paylaşmadığını anlatan Halisdemir, ağabeyinin yaptığı her işi Allah'a hesap verecek şekilde yaptığını da sözlerine ekledi.

Kardeş Halisdemir, ağabeyi Ömer Halisdemir'in şehit düşmesinin ardından devre arkadaşlarını ziyaret ettiğini belirterek, onların gözünden 15 Temmuz gecesini de öğrencilere aktardı.