Adıyaman'da kanaat önderleri terör konusunda bilgilendirildi

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "El Ele Daha Güzel Günlere" projesinin kapanış töreninde, kanaat önderleri terör konusunda bilgilendirildi.

Bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte, proje hakkında açıklama yapan Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, terör örgütleriyle silahlı mücadelenin yanında vatandaşın desteğinin de önemli olduğunu söyledi.

Emniyet teşkilatı olarak güvenlik ve asayiş hizmeti sunma konusunda ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Alper, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüz kendisine yüklenen misyon çerçevesinde terörü bitirmek ve kökünü kazımanın yanında önleyici tedbirleri almak konusunda da üzerine düşeni yerine getirmek için her zaman bir adım önde gidiyor.'' dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen projenin başarılı şekilde uygulanacağına inancını dile getiren Alper, şunları kaydetti:

''Bu projeyi hayata geçirerek, faaliyetlerimizi başarıyla icra ediyoruz. Tabii bundan daha da önemlisi bu faaliyetlere vatandaşlarımızın vermiş olduğu o engin destek bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Vatandaşlarımız kendilerine düşen görevleri yerine getirirken, bizler de güvenlik ve asayiş hizmetini sunmak vazifesini elimizden geldiği kadar yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu hizmetleri il merkezinde polis marifetiyle, kırsal alanda da jandarmayla el ele, omuz omuza vererek mücadeleyi sürdürüyoruz. Terörle mücadeleyi vatandaşlarımızla birlikte sürdüreceğiz."

Türkiye'nin dünyada terörden en çok zarar gören ülkelerden biri olduğunu ifade eden Terörle Mücadele Şube Müdürü Murat Düzgün ise "Terör örgütleri dünyanın en önemli konusu haline gelmiştir. Bugün terör örgütleri üzerinden devletler terbiye edilmeye çalışılmakta, gelecekle alakalı planları şekillendirilmek istenmektedir. Ülkemiz dünyada terörden en çok zarar gören ülkedir. Yaklaşık 40 yıldır bu sorunla uğraşmamız yanında ne yazık ki 15 Temmuz gibi ihanetleri yaşadık. Terör konusunda 40 yıllık tecrübe ile öğrenildi ki terör sadece devletin silahlı kuvvetleri ile bitirilecek bir konu değildir. Toplumun tüm katmanları ile mücadele edilmesi gerekmektedir." diye konuştu.

Projenin kapanış törenine Adıyaman Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, kanaat önderleri katıldı.