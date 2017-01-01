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64 yıl önce eğitime başladığı okula anasınıfı yaptırdı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:54

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta, eğitim hayatına ilk başladığı okuluna 64 yıl aradan sonra gelen Hatice Sayın, bir vefa borcu olarak 2 ana sınıfı yaptırdı.

Milli Eğitim Müdürlüğünce Hatice Sayın tarafından yaptırılan 2 sınıfın açılışı için Şair Zihni İlkokulunda tören düzenlendi.

Halk oyunları gösterisi ile başlayan programda konuşan Hatice Sayın, doğduğu memleketi ve eğitime ilk başladığı okuluna karşı duyduğu vefa borcunu bir vesileyle ödemek istediğini, bununda en iyi şekilde eğitim aracılığıyla olacağını söyledi.

Bayburt'tan babasının vefatının ardından 11 yaşında ayrıldığını anlatan Sayın, ilk eğitime başladığı Şair Zihni İlkokulu'nun hayatında hep çok ayrı ve özel bir yeri olduğunu ifade eti.

Sayın, Şair Zihni İlkokuluna kazandırdığı 2 ana sınıfında Türk Kadınlar Birliği'nin de desteği olduğunu dile getirdi. Sayın, yaşadığı duygu yoğunluğu nedeniyle konuşma yapamayacağını belirterek bütün Bayburtlu annelerden kız çocuklarını okutmalarını istedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kemalettin Karabulut da Sayın'a eğitime katkısı nedeniyle teşekkür ederek plaket ve ilkokul diplomasını verdi.

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