Gaziantep'te güvenlik korucuları yemin etti

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapacak 112 güvenlik korucusu, düzenlenen törenlerle yemin etti.

İlçe Jandarma komutanlıklarında düzenlenen törenler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İslahiye'de 80, Nurdağı'nda 32 güvenlik korucusu, masalardaki Türk bayrağı ve silahların üzerine ellerini koyarak yemin etti.

Törende konuşan İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım, emekli olan güvenlik korucularına hizmetleri için teşekkür etti. Yıldırım, güvenlik korucularının, bölücü terör örgütüne karşı canları pahasına mücadele ettiğini söyledi.

İslahiye İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mustafa Güzel de 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile emekliye sevk edilen güvenlik korucularının yerine görev yapacak yeni personelin işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

Güzel, güvenlik korucularının 2 haftalık eğitimlerini başarıyla tamamladığını vurguladı.