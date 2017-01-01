Mersin'de FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içerisinde emniyet personelinden sorumlu olarak faaliyet yürüttükleri ileri sürülen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında, Ş.S, İ.D. ve M.S. gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.