FETÖ şüphelisi otobüsteki kontrolde yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, jandarma ekiplerinin yolcu otobüsünde yaptığı kimlik kontrolünde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği şüphesiyle aranan bir kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kent girişindeki yol kontrolünde bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Yolcuların kimlik kontrolü sırasında A.A.B'nin (27), FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle arama kaydının olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan zanlı, Edirne Adliyesine sevk edildi.
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan şüpheli, tutuklandı.