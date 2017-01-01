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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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FETÖ şüphelisi otobüsteki kontrolde yakalandı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:09

EDİRNE (AA) - Edirne'de, jandarma ekiplerinin yolcu otobüsünde yaptığı kimlik kontrolünde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği şüphesiyle aranan bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kent girişindeki yol kontrolünde bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Yolcuların kimlik kontrolü sırasında A.A.B'nin (27), FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle arama kaydının olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlı, Edirne Adliyesine sevk edildi.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan şüpheli, tutuklandı.

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