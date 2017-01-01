"Türkiye'nin florasının beşte biri Amasya'da"

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AMASYA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, "Amasya, floristik (bitkisel) açıdan oldukça zengin ve ilginç bir il. Öyle ki neredeyse Türkiye florasının beşte birine yakın bitki taksonunu bünyesinde barındırmaktadır." dedi.

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi Çalıştayı, Amasya'da bir otelde yapıldı.

Kılınçer, çalıştayda yaptığı konuşmada, Amasya'nın dağlarında, ovalarında, yaylalarında hassas ve endemik flora ile fauna türleri belirlendiğini söyledi.

Amasya'da tehlike kategorisinde olan ve izlenmesi gereken türlerin belirlenmesi çalışmalarının devam ettiğini anlatan Kılınçer, "Amasya, floristik açıdan oldukça zengin ve ilginç bir il. Öyle ki neredeyse Türkiye florasının beşte birine yakın bitki taksonunu bünyesinde barındırmaktadır. Bölgede yayılış gösteren bitki türlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan arazi çalışmalarında 735 bitki taksonu tespit edildi. Bunlardan 121'i endemiktir." ifadelerini kullandı.

Önceki yıllarda yapılan çalışmalar ışığında yaklaşık 2 bin civarında bitki taksonunun belirlenmesinin hedeflendiğine işaret eden Kılınçer, "Amasya'da 250-300 arasında endemik bitki taksonu bulunduğu tahmin edilmektedir. Bulunan taksonların 10'u odun dışı bitkisel ürünler olarak değerlendirilmiştir ancak bu sayı çalışmaların değerlendirilmesiyle artabilecektir." diye konuştu.

Amasya'daki memeli türlerine değinen Kılınçer, şunları kaydetti:

"52 memeli tespit edilmiş. Bunlardan biri endemik microtus dogramaci, yani tarla faresidir. Arazi çalışmalarıyla bugüne dek bu sayının 32'sine ulaşıldı. Son arazi çalışmalarında kışlama, göç ve üreme dönemlerinde 160 kuş türü gözlemlendi. Literatür çalışmalarına göre Amasya'da yaşadığı tespit edilen 215 kuş türü, arazi çalışmalarında belirlenen 18 yeni kayıt ile 233'e ulaştı. İç su balıkları literatürde biri endemik 7 tür iken 9 yeni kayıt ile 16 türe yükseldi. Aynı şekilde sürüngen grubu literatürde 14 iken 7 yeni tür ile 21'e çıktı. Amasya'nın omurgasız faunasındaki tür sayısı, literatür çalışmaları ışığında 590 olarak tespit edildi."

Kılınçer, proje sonunda Amasya'nın tespit edilen tüm biyolojik çeşitliliğinin Nuh’un Gemisi Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanına işleneceğini belirtti.