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Kocaeli'de FETÖ/PDY davası

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:19

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sanık Yusuf Alperen'in yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürülen tutuklu sanık Alperen ve avukatı katıldı.

Sanık, savunmasında üzerine atılı suçlamaları reddederek, telefonuna "ByLock" yüklemediğini ve kullanmadığını iddia etti.

Alperen, Cihan Medya Dağıtım şirketinin Karamürsel'deki şubesinde, kapatılan Zaman gazetesinin dağıtım sorumluluğunu yaptığını ifade ederek, talimatla Bank Asya'ya para yatırmadığını ve sohbet toplantısına katılmadığını savundu.

Tanıklardan R.D, sanıkla Karamürsel'de Cihan Medya Dağıtım şirketinde beraber çalıştıklarını anlatarak, maaşının ödenmemesi nedeniyle işten ayrıldığını ve kurumu mahkemeye verdiğini söyledi.

R.D, 17-25 Aralık'tan sonra Fetullah Gülen'in komik videolarını paylaştığını belirterek, "Arkadaşım G.S, sanığın bunları paylaşmamamı, aksi takdirde kötü olacağını söylediğini bana aktardı. Cihan Medya'da 2,5 yıl çalıştım, 2015 yılı gibi işten ayrıldım. Bu süreçte Fem dershanesinin üst katında toplantı oluyordu. Bu toplantıya beni Yavuz kod adlı kişi davet ediyordu. Bu toplantıda bir iki kez sanığı da gördüm." diye konuştu.

Tanıklardan B.Y ise 17-25 Aralık'tan sonra söz konusu yapıdan koptuğunu ifade ederek, sanığın kendisine gelerek bu yapıdan neden ayrıldığını sorduğunu söyledi.

Kendisinin AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiğini, basında çıkan aleyhteki hususları kabul etmediğini aktardığını dile getiren B.Y, "Sanık bana internetten haberler okuttu. Erdoğan'ın ülke menfaatini kötüye kullandığını söyledi. Ben de kendisine yaptıklarını tasvip etmediğimi söyledim. Kendileriyle aynı ortamda olmayacağımı ilettim. 17-25 Aralık'tan önce Fem dershanesinin üst katında ve Zaman gazetesinin bürosunda sohbet oluyordu. Sanığı Zaman gazetesinin temsilciliğinde görüyordum. Kendisi de sohbet ediyordu. Dini konular da konuşuluyordu, Fetullah Gülen'in videosu da izleniyordu." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında "ByLock" raporu ile dijital verilerin yeniden istenmesine, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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