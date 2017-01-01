Sürmene Çamburnu'ndaki örtü yangını

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TRABZON (AA) - Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, Çamburnu'nda çıkan yangın sonrasında söz konusu alanda herhangi bir yapılaşmanın olmadığını belirtti.

Üstün, Çamburnu'nda düzenlediği basın toplantısında, son günlerde sosyal medya ve basında Çamburnu ile ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeğini yansıtmadığını ifade etti.

Yangın sonrasında milli parkların alt kısmında bulunan bir alanın bir iş adamına verildiği konusunda yapılan haberlerin asılsız olduğunu söyleyen Üstün, "Yapılacak olan tesislerin ihalesi bakanlık tarafından 29 Eylül 2015 tarihinde onaylanmış. Biz belediye olarak da ruhsat vermişiz. Projeler hazırlanmış. Yangın olduğu zamanda binaların alt temel inşaatları yapılmıştı ama birileri hemen yangının ertesi günü gelip, 'İşte biz demedik mi inşaatlar başladı' diye kamuoyunu yanıltmaya başladılar. Bu doğru değildir. İnşaatlar daha eskiden başlamıştır ve bu hayırsever iş adamı tesis yapmak suretiyle yaklaşık 100 kişiye de istihdam sağlayacaktır. Dolayısıyla hem 100 kişiye istihdam sağlayacak bir tesisi ilçemize kazandırdığımız için de memnunum." diye konuştu.

Üstün, iş adamının Katarlı olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Özellikle ifade etmek istiyorum. Katarlılara vermiyoruz. Yangın olan alanlarda herhangi bir yapılaşma yoktur. Milli parkların kendi sınırları içerisinde 2015 yılında tahsis ettiği yerde yapılaşma olmaktadır. Orada da yapılacak işler bellidir. İdari bina, otopark, kır lokantası, yöresel ürün satış birimi ve kır evleri gibi alanlardır. Orada tesis yapılabilmesi için yakıldığını iddia ediyorlar. O da yalandır. Heyelan olan bir kesim vardır. O kesim de 25 Ekim'de olmuş. Yangın 7 Ocak'ta olmuştur. Heyelanı da getirip bu işe bağlıyorlar."

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Rize 12. Bölge Müdürü Ahmet Usta ise Çamburnu Tabiat Parkı'nın 5,1 hektar olduğunu belirterek, "Bu alanı da biz tabiat ve milli parklarımızın uzun devreli gelişme planlarımız dahilinde işletmekteyiz ve yönetmekteyiz." dedi.

"Genel müdürlüğümüz ve bakanlığımızın izniyle burada vaziyet planlarımız onaylanmıştır" diyen Usta, şu ifadelere yer verdi:

"Çamburnu Tabiat Parkı'nda işletmecilik ihalesiyle bir vatandaşımıza ihale ile 29 yıllığına bu tabiat parkının işletmeciliğini verdik. Yatırım yapma karşılığı verilmiştir. Bu yatırımı yatırımcı yapıp, süreç bitince devletimize devredecek. Tabiat Parkı'nın içinde bir yangın söz konusu olmamıştır. Keşke burada da olmasaydı. Yangınla yapılan inşaat faaliyetlerinin uzaktan ve yakından bir ilgisi yoktur. Heyelan olan sahada da Karayolları önleme çalışmalarını yapmıştır. Alanı bitirip, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Projemizin ikinci etabında metruk durumdaki üstü açık yağmur alanlarının yerine kamelyalarımızı yerleştireceğiz. Başka örnekleri Türkiye'de 40 yerde var. En yakın Rize Hamdüzü Tabiat Parkımız var. Onun aynında Artvin'de Altınparmak Tabiat Parkı var. Aslında biz turizmin altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Karadeniz'in turizm altyapısına destek olmaya çalışıyoruz."

Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Çambur'nu mevkisinde 7 Ocak'ta örtü yangını çıkmış, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü.



