Ordu'da FETÖ/PDY davası

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ORDU (AA) - Ordu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanık A.K, savunmasında, öğretmenlik görevinden ihraç olduğunu söyledi.

Örgütün haberleşme programı "Bylock"u yoğun bir şekilde kullandığına ilişkin bilginin doğru olmadığını ileri süren sanık, söz konusu programı telefonuna indirmediğini ve kullanmadığını iddia etti.

Örgüt hiyerarşisinde aktif rol oynadığı yönündeki iddiayı reddeden sanık, tanık beyanlarının da gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Öğretmenlikten ihraç olan tutuklu sanık C.B. ise "Bylock" programını kullanmadığını öne sürdü.

Tanık beyanlarında yer alan sohbete katıldığına ilişkin soru üzerine C.B, örgütün hiçbir sohbetine veya toplantılarına katılmadığını belirtti.

Söz konusu yapıya ait yayınlardan Zaman Gazetesi'ne abone olduğunu anlatan sanık, "7-8 sene bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yaptım. O dönemde deneme sınavlarını almak için gazeteye aboneliğim oldu." dedi.

- Örgüt yurduna yardım yapmış

İmamlık mesleğinden ihraç edilen tutuklu R.Ö de FETÖ/PDY içerisinde bulunan yurtlarda yöneticilik yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı.

Yapı içerisinde görev aldığını dile getiren sanık, şöyle devam etti:

"2006 yılına kadar Gülen hareketine ait kurumlarda müdürlük yaptım. Sonrasında ise diyanete bağlı olarak din görevlisi olarak çalışmaya başladım. 2009-2013 yılları arasında da söz konusu yurdu birkaç kez ziyaret ettim. Ancak 17-25 Aralık sonrası söz konusu yurda gitmedim. 2013 veya 2014 yılı Ramazan ayında bu yurda ekmek yardımında bulundum. Ancak müftülüğe bağlı birçok yurt ve Kur'an kursuna yardımda bulundum. Dolayısıyla benim yardım yaptığım sadece o yurt değildi. Bu yardımları dini duygularla yerine getirdim."

R.Ö, bir tanığın, "yapı içerisinde abilik yaptı" yönündeki beyanını reddetti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.