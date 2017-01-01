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Rize merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonu

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:27

RİZE (AA) - Rize merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandıkları tespit edilen ve Rize, Trabzon, Ordu, Batman ile İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak Rize Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlıların Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Rize Adliyesine getirilen ve savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan M.M, Ö.Ş, S.Ş, İ.U, A.K, B.Ç, K.Ş. ve M.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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