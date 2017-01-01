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Çaykur Rizespor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:28
Çaykur Rizespor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 12 Mayıs Cuma günü Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Didi Stadı'nda, teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. İdmana sakat olan Ümit Kurt ve hafif sakatlığı bulunan Oğulcan Çağlayan katılmadı.

Karaman, idman boyunca futbolculara sık sık uyarılarda bulunarak, yapmaları gereken hareketleri gösterdi.

Antrenman, ilk 15 dakikalık bölümün ardından basına kapalı devam etti.

Yeşil-mavili ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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