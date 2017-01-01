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Kahramanmaraş'taki cinayet

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:29

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta eski eşinin birlikte yaşadığı kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, boşandığı eşinin imam nikahıyla birlikte yaşadığı ileri sürülen Osman Özen'i (40) öldürdüğü iddiasıyla polis tarafından gözaltını alınan Muhammed K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Cinayet şüphelisi Muhammed K. alınan sağlık raporunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'Kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

Muhammed K, dün merkez Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde eski eşi A.A. ve onun birlikte yaşadığı iddia edilen Osman Özen ile sokakta karşılaşmış, aralarında çıkan kavgada, bıçakla yaralanan Özen, kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

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