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Bakliyatta "son kullanma tarihi" yerine "tavsiye edilen tarih" önerisi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:29

MERSİN (AA) - Dünya Bakliyat Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Arslan, bakliyatta 'son tüketim tarihi' ibaresinin kaldırılması gerektiğini savunarak, "Bu son kullanma tarihinin bir şekilde Türkçemizden kaldırılması, bunun yerine 'tavsiye edilen tarih' denmesi lazım. Tavsiye edilen tarih de geçtikten sonra bunun çöpe atılacağı anlamına gelmeyeceğinin anlatılması lazım." dedi.

Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı da olan Arslan, Mersin Ticaret Borsası ile Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle bir otelde düzenlenen "Yemeklik Tane Baklagiller Çalıştayı"ndaki konuşmasında, bakliyatı ve bakliyat sektörünü dünya gündeminde tutmak için uğraşlar verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda, uzun uğraşlar sonucunda 2016 yılının Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ‘Dünya Bakliyat Yılı’ olarak ilan edilmesini sağladıklarını belirten Arslan, bunun Türkiye'nin büyük çabasıyla sağlandığını vurguladı.

Arslan, geçen yıl 70 ülkede Dünya Bakliyat Yılı'nın kutlandığını ifade ederek, "Tanıtımları geliştirmek için Dünya Bakliyat Günü yapma kararı aldık. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından tanınması için gerekli çalışmaları yaptık. 44 ülkenin onayı ile Dünya Bakliyat Günü, eğer bir aksilik olmazsa inşallah 2017’nin sonunda BM Genel Kurulu tarafından ilan edilecek ve dünyada nasıl Anneler Günü varsa, 10 Şubat dünyada Dünya Bakliyat Günü olarak kutlanmaya başlanacak. Bu çok önemli bir başarı." diye konuştu.

Dünyada son 50 yılda bakliyat üretimindeki artışın yüzde 50 civarında olduğunu belirten Arslan, tüm ülkelerde ticarette kurulan bariyerlerin ve engellerin kaldırılmasını istediklerini aktardı.

Arslan, bakliyatta GDO iddialarına da değinerek, "Biz şunu söylüyoruz ama ulaşamıyoruz, dünyada GDO’su ile oynanmış bakliyat yok. Bana 1 milyon dolar getirin ve 1 kilo isteyin, yok, çünkü böyle bir olay yok. Biz bunu anlatamıyoruz ama hala maalesef adam onkolojist. Her şey olmuş, bakliyat uzmanı olmuş, uzay işlerine giriyor, altyapı işlerine burnunu sokuyor. Her şeye burunlarını sokuyorlar." ifadesini kullandı.

Bakliyatta "son kullanma tarihi" ibaresinin de kaldırılmasını istediklerini söyleyen Arslan, şöyle konuştu:

"Bu tüm dünyanın sorunu ama Türkiye'nin bunun önüne geçmesi lazım. Paketin arkasına 'son kullanma tarihi' yazıyorlar. Ya kardeşim son kullanma diye bir şey olur mu ya? Eti, sütü bilmem, onlarda belki koyarlar ama bu bakliyatta son kullanma diye bir şey olmaz. Konservenin üzerine son kullanma basıyorlar. Konservenin son kullanması mı olur? Zaten ilk 6 ayda problem varsa şişer, işin uzmanı bilir. Olmamışsa olmaz, 40 sene sonra da o konserveyi yiyebilirsiniz. Hava almışsa zaten şişecektir dış etkenlerden. O yüzden son kullanma tarihi konusunun bir şekilde ele alınması lazım. Tüm dünyada bununla ilgili çalışmalar var."

Arslan, bazı ülkelerde son kullanma tarihi yaklaşan veya geçen ürünlerin, belli indirimlerle tüketicilere satıldığını ve bundan milyonlarca dolar tasarruf sağlandığını vurgulayarak, "Bu son kullanma tarihinin bir şekilde Türkçemizden kaldırılması, bunun yerine 'tavsiye edilen tarih' denmesi lazım. Tavsiye edilen tarih de geçtikten sonra bunun çöpe atılacağı anlamına gelmeyeceğinin anlatılması lazım. Bizim beynimize o kadar işlediler ki her şeyi çevirerek son kullanmasına bakmaya başladık. Bence tüketim alışkanlıklarımıza bir şekil vermemiz gerekiyor." dedi.

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir ise dünyada son 30 yılda bakliyat üretimi artarken, Türkiye'de ise gerilediğine dikkati çekerek, çalıştayla birlikte üretim ve tüketimdeki sorunların aşılması için yol haritası oluşturulacağını anlattı.

Kentte 3 gün boyunca devam edecek olan çalıştay da sektör temsilcileri ve uzmanlar, çeşitli konuşmalar ve sunumlarla sektörün geleceğini tartışacak.


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