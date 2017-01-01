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KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) "sıfır i̇ş kazası" sloganıyla acil durum tatbikatları yapıldı.

Çelik Üretim ve Sürekli Dökümler Başmüdürlüğünde yapılan ilk acil durum tatbikatına, Karabük Belediyesi itfaiyesi de katıldı. Tatbikatta, çelikhanede yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki vinçte rahatsızlanan bir personelin kurtarılarak hastaneye sevk edilmesi canlandırıldı.

Sinter fabrikalarındaki yangın tatbikatında ise senaryo gereği tesiste çıkarılan yangın, güvenlik çemberine alınarak, KARDEMİR itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Son tatbikat ise Ray Profil Haddehanesinde gazdan zehirlenen bir çalışanın gazlı bölgeden kurtarılması şeklinde gerçekleşti. Senaryo gereği, tav fırını bölgesinde gaz sızıntısından etkilenip baygınlık geçiren bir çalışan, KARDEMİR İş Yeri Sağlık Birimlerince müdahale edilerek, gazlı bölgeden kurtarıldı.

KARDEMİR İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikatlar sonrasında ünite yetkilileri, acil durum sorumluları ve çalışanların katılımı ile değerlendirme toplantısı yapılarak, süreçler gözden geçirildi ve yeni iş sağlığı güvenliği önerileri alındı.

Ayrıca, tertip düzen sisteminin uygulandığı iki farklı ünitede de bayrak asma törenleri düzenlendi.