Sivasspor'da şampiyonluk hesabı

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SİVAS (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, deplasmandaki Adana Demirspor maçını kazanarak şampiyonluğu Sivas'a getirmenin hesaplarını yaptıklarını belirtti.

Aybaba, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, adım adım önlerine baktıklarını ve iyi oynayarak kazandıkça daha keyif aldıklarını söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekibin son üç lig maçını kazandığını anımsatan Aybaba, oyuncuların mücadelesinden memnun olduğunu ifade ederek, "Önemli olan önümüzdeki Adana Demirspor maçı. O maçı kazanıp orada tur atmayı düşünüyoruz." dedi.

Futbolcularının sıkıntılı bir süreç yaşadığına dikkati çeken Aybaba, "Hedefe yaklaştıkça insan kendisini daha mutlu ve bir şeyleri yapar hissediyor. O nedenle arkadaşlarımızla devamlı konuşuyoruz. Adana Demirspor maçı bizim için bir final. O maçı kazanıp hak ettiği şampiyonluğu Sivas'a getirmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Rakiplerinin durumuna bakmadıklarını dile getiren Aybaba, şöyle konuştu:

"Biz 2 maçı da kazandığımızda rakipler ne yaparsa yapsın şampiyon oluyoruz. Oyuncularımızı hep bu yönde motive ediyoruz. Rakipler de tabii ki yenmek isteyecek. Ama onların yenmesi yetmiyor, biz yendiğimiz sürece sonunda şampiyon oluyoruz."

Aybaba, Adana Demirspor maçı öncesinde takımda eksiğin bulunmadığını da sözlerine ekledi.





- Antrenman





Sivasspor, ligde pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenmana koşuyla başlayan futbolcular, daha sonra kondisyon çalışmaları yaptı.

Kaleci Tolgahan Acar hafif sakatlığı nedeniyle salonda çalışırken, Gökhan Süzen bir süre takımdan ayrı koştu.