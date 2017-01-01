11. Cumhurbaşkanı Gül'ün babasının vefatı

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KAYSERİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, babasını kaybeden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e taziye ziyaretinde bulundu.

Gül, babası Ahmet Hamdi Gül'ün Alparslan Mahallesi'ndeki evinin önüne kurulan çadırda taziyeleri kabul ediyor.

Başbakan Yardımcısı Kaynak da taziye çadırına gelerek Gül'e ve aile üyelerine başsağlığı dileğini iletti.

Kaynak'ı karşılayan Gül, ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından Kaynak, Gül ile vedalaşarak ayrıldı.

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve Erbakan Vakfı Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın da yanı sıra taziye çadırına gelen çok sayıda eski ve yeni bürokrat, iş adamı, vatandaş, Gül'e başsağlığı dileğinde bulunmaya devam ediyor.