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4. kattan düştü hafif yaralandı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:03

SİİRT (AA) - Siirt'te 4. kattaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi'ndeki evlerinde annesinin yemek pişirdiği sırada balkona çıkan 2 yaşındaki Nisanur Bengin, 4. kattan düştü.

Yaklaşık 12 metre yükseklikten düşmesine rağmen küçük Bengin, hafif yaralarla kurtuldu. Bengin, 112 acil sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tetkiklerde Bengin'in sol kaburgasında hafif zedelenme meydana geldiği tespit edildi.

Baba Ömer Bengin (37) AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin yemek yaptığı sırada Nisanur'un yanında olmadığını fark ettiğini, bunun üzerine evde kızını ararken balkondan düştüğünü fark ettiğini söyledi.

Bengin, "Çok şükür kızım 12 metre yükseklikten düşmesine rağmen mucizevi bir şekilde hafif yaralandı. Allah kızımızı bize bağışladı." dedi.



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