1,5 yaşında 32 kilo ağırlığındaki Yağız'a valilik sahip çıktı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da yaşayan Sedat-Sevda Bekte çiftinin leptin hormonu eksikliği nedeniyle 32 kiloya ulaşan 1,5 yaşındaki çocukları Yağız'ın tedavi masrafları valilik tarafından karşılanacak.

Vali İbrahim Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, minik Yağız'ın tedavisi için çalışma başlatıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığından kendilerine gelen talimat üzerine Yağız'ın teşhis ve tedavisi için ilgili kurumlara bilgi verildiğini anlatan Şahin, "Yağız'ın tedavisi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi başta olmak üzere tüm sağlık kurumlarıyla görüşüldü. Aileyle de görüşüldü. Yağız, sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra tedaviye başlanacak." dedi.

Yağız'ın tedavi için gereken ilacın yurt dışından getirildiğine işaret eden Şahin, "Yağız'ın tedavisi ve ihtiyaç duyulan ilacın karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) fonu devreye girecek. Tedavi için ne yapılması gerekiyorsa onun için talimat verdik." ifadelerini kullandı.

İşçi olarak çalışan baba Sedat Bekte de Yağız'ın tedavisi için ilaçlarının karşılanacak olmasından dolayı duyduğu mutluluğunu dile getirdi.

Valilik ve sağlık kurumlarının kendileriyle irtibat kurarak Yağız'ın evraklarını istediğini belirten Bekte, oğlunun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde sağlık kontrolünden geçeceğini söyledi.

Oğlunun tedavisi için destek verenlere teşekkür eden Bekte, "Kendi imkanlarımızla 12-13 bin liralık ilacı alarak oğlumu tedavi ettirmemiz mümkün değildi. Bu konuda bize destek olan devlet büyüklerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bebeklerinin sürekli kilo almasından şüphelenen ailenin 5 aylıkken doktora götürdükleri bebekleri Yağız'a "leptin (tokluk) hormonu eksikliği" teşhisi konulmuştu.

Yaşı 1,5 olan, kilosu ise 32'ye ulaşan minik Yağız'ın hastalığının tedavisinde kullanılan ve yurt dışından getirilen ancak SGK'nın karşılamadığı ilacı almaya gücü yetmeyen aile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak yardım talep etmişti.