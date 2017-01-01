Mardin Gençlik Merkezi Bilgi Evi gençlerin ilgi odağı

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MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, gençlerin daha kaliteli zaman geçirmeleri için açtığı Gençlik Merkezi Bilgi Evi gençlerin ilgi odağı haline geldi.

Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatıyla gençlerin güncel bilgiye kolay ulaşmaları, teknolojik gelişmelerden daha hızlı faydalanmaları ve kitap okumaları hedefiyle belediyenin hayata geçirdiği Gençlik Merkezi Bilgi Evi, bir ayda 15-29 yaş aralığındaki 2 bin 500 ziyaretçiyi ağırladı.

Başkan Vekili Yaman, Gençlik Merkezi Bilgi Evi'ne bir ay içerisinde gençlerin gösterdiği ilgiden memnun olduğunu söyledi.

"Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz bizlerin başının tacıdır." diyen Yaman, şunları kaydetti:

"İlimizde gençlerimizin sosyal olmalarına imkan tanıyacak mekanlar konusunda maalesef sıkıntılar vardı. Özellikle kitap okumak ve teknolojiden faydalanmak isteyen gençlerimizin gidebilecekleri alanlar azdı. 6 ay süre zarfında her yaş grubuna hitap eden projeye can verdik. Gençlerimizin isteklerine de bu bağlamda kayıtsız kalmadık. Bu nedenle Gençlik Merkezi Bilgi Evi hizmete başladı. Bir ayda gösterilen ilgi ise yaptığımız çalışmanın ne kadar isabetli olduğunu gösterdi."

Güncel bin 500 kitabın merkezde bulundurulduğunu aktaran Mustafa Yaman, "Gençlerimiz merkezimize gelerek, interneti kullanarak son gelişmeleri takip edip ödevlerini de yapabilmektedir. Gençlerimizin mutlu olacağı bir şehir hedefiyle genç dostu çalışmalara devam edeceğiz." diye konuştu.