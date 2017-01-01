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Ordu'da babasını öldüren kişinin davası

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:09

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde babasını tüfekle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, üstsoydan akrabayı kasten öldürmek ve mala zarar verme suçundan tutuklu sanık S.T. ile yakınları ve avukatları katıldı.

Sanık S.T, duruşmadaki ifadesinde, olay günü babasının arabayla evlerinin önüne geldiğini belirterek, "Camı açarak sinkaflı küfretti. Sonra kesici aletlerle çiti yıkmaya başladı. Eve giderek durumu anneme söyledim ve ikna etmesini istedim. Bunun üzerine annem babamın yanına gitti." dedi.

S.T, daha önceden babasının başka kadınlarla beraber olduğunu ve annesine kötü davranarak saldırılarda bulunduğunu dile getirdi.

Babasının, elindeki kesici aletle annesine bir şey yapabileceği düşüncesiyle evden aldığı tüfekle yanlarına gittiğini belirten sanık, "Elindeki kesici aletle bize saldırmaya çalıştı. Bu korkuyla da 3 el ateş ettim ve yere düştü. Ardından aracın yanına gittim ve cam açıktı. Gazete yakarak aracın içerisine attım. Araç tamamen yandı. Jandarmayı da arayarak olay konusunda bilgi verdim." diye konuştu.

Babasına her zaman saygı gösterdiğini ancak onun hep kendilerine saldırdığını savunan S.T, olay günüyle ilgili de bir plan yapmadığını aktardı.

Müşteki olarak ifade veren sanığın annesi N.T. ise "Bana o gün çok hakaret etti. Elinde orakla bana saldırmaya ve kesmeye çalıştı. Kaçmasam ölen ben olacaktım. Biz tartışırken oğlum geldi. Ona da hakaretlerde bulundu. Vurulduğu anı ise görmedim." şeklinde konuştu.

Birçok kez maktulun kendisine saldırıda bulunduğunu ileri süren N.T, "Hatta bir kez demir sandalyeyi kafama indirdi, kanlar içerisinde kaldım. Oğlum beni hastaneye yetiştirmese ölebilirdim." ifadelerini kullandı.

Tanık olarak ifade veren sanığın kız kardeşleri de babalarının annesiyle tartıştığını ve her seferinde kardeşlerinin ayırdığını belirtti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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