İtalya Savunma Bakanı Pinotti Kahramanmaraş'ta

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İtalya Savunma Bakanı Roberta Pinotti, beraberindeki heyetle Kahramanmaraş'a geldi.
Pinotti ve beraberindekiler, Suriye'den gelebilecek olası saldırılara karşı NATO tarafından Kahramanmaraş'ta konuşlandırılan hava savunma sistemlerinin bulunduğu, İtalyan askerlerinin görev yaptığı Gazi Kışlası'nı ziyaret etti.
Bu sırada yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü.
Bakan Pinotti ve beraberindekiler, Hava Savunma Sistemlerinde görevli İtalyan askeri ile görüştükten sonra özel uçakla kentte ayrıldı.