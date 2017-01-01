Malatya'daki FETÖ/PDY soruşturması

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MALATYA (AA) - Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan makinist teslim oldu.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve Devlet Demiryollarında makinist olarak çalıştığı belirtilen K.M, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gelerek teslim oldu.

Bu arada, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutukluyken tahliye olan komiser F.Ç, itiraz üzerine çıkarıldığı mahkeme tarafından tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.